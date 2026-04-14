L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce une situation météorologique instable marquée par des pluies parfois abondantes sur une large partie du territoire, mardi, avec une poursuite des précipitations mercredi.

Pluies localement intenses au nord et au centre

Selon le bulletin de suivi de l’INM, les précipitations toucheront le nord, le centre et localement le sud-est. Les quantités attendues seront comprises entre 40 et 60 mm dans plusieurs gouvernorats, notamment Mahdia, Sousse, Monastir, Nabeul, Zaghouan, Le Kef et Béja.

Les cumuls pourraient atteindre localement 80 mm dans le gouvernorat de Jendouba. Des chutes de grêle sont également possibles dans certaines zones.

Vigilance renforcée face aux orages

Le bulletin précise que des cellules orageuses pourraient s’accompagner de rafales de vent fortes, notamment dans la région de Jendouba. Ces conditions pourraient entraîner des perturbations locales, en particulier dans les zones exposées.

L’INM appelle à la vigilance face à l’intensité des précipitations attendues, notamment dans les zones côtières et de l’extrême nord-ouest.

Mercredi encore instable

Les prévisions indiquent la poursuite des pluies mercredi sur le nord et le centre du pays. Elles pourraient rester temporairement abondantes, en particulier sur les régions côtières et l’extrême nord-ouest.

Cette situation s’inscrit dans un épisode pluvieux nécessitant un suivi régulier de l’évolution météorologique.