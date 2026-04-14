Le ministère de l’éducation a annoncé l’ouverture des inscriptions à distance pour la création d’établissements éducatifs privés (classes préparatoires, écoles primaires, collèges et lycées secondaires) au titre de l’année scolaire 2026-2027.

Dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle, le ministère appelle les personnes intéressées à s’inscrire en ligne sur le site httpss://citoyen.education.tn/etab_prive/ et à remplir le formulaire avec précision avant de l’imprimer en vue de le soumettre avec l’ensemble du dossier comprenant les documents demandés à la direction régionale de l’éducation concernée.

Le dernier délai étant fixé au 31 mai 2026.