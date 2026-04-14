Deux événements majeurs consacrés à l’architecture, à la photographie et au design se tiendront les 14 et 15 avril à Tunis, à l’initiative de l’Institut Culturel Italien pour mettre en lumière les échanges stylistiques historiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Selon un communiqué de l’Institut, ce rendez-vous débutera mardi à 18h00 au siège de la Société Dante Alighieri (35, avenue de la Liberté) par la présentation de l’ouvrage « L’Architecture Art déco dans une perspective méditerranéenne. Tunisie, Maghreb et Italie ». Premier volume d’une collection dirigée par le professeur Ezio Godoli, ce livre compile les actes de trois colloques internationaux analysant la diffusion du langage Art déco en Afrique du Nord et en Europe.

Le second volet se tiendra mercredi à 12h00 à l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) de Sidi Bou Saïd. Une conférence intitulée « Photographier l’architecture. Photographier Tunis » réunira la photographe Giovanna Silva et le commissaire d’exposition Filippo Maggia.

Les intervenants reviendront notamment sur le reportage de Giovanna Silva consacré aux architectures italiennes de Tunis, qui avait fait l’objet d’une exposition au Musée du Bardo en 2025.

La rencontre portera notamment sur un travail photographique consacré aux architectures italiennes de Tunis, présenté en 2025 au Musée du Bardo. Elle s’inscrit dans le cadre de la 10ème édition de l’« Italian Design Day », placée cette année sous le thème « RE-DESIGN. Régénérer les espaces, les objets, les idées, les relations ».

Ces initiatives, soutenues par les ministères italiens des Affaires étrangères et de la Culture, visent à explorer la circulation des idées architecturales et la valorisation du patrimoine urbain commun.