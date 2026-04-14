Le Secrétaire général de l’Institut des normes et de la métrologie pour les pays islamiques (INMPI), Ihsan Ovut , a indiqué que la Tunisie constitue un modèle réussi en matière de respect des normes internationales, affirmant que la coopération sera élargie à de nouveaux domaines.

Lors d’une rencontre tenue lundi, 13 avril 2026, avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, Ihsan Ovut a exprimé la disponibilité de son organisation à soutenir la Tunisie en matière de concrétisation de ses projets connexes, indique un communiqué publié, par le département de l’Industrie.

La rencontre a porté sur la coopération entre la Tunisie et l’organisation, afin de contribuer à la promotion des produits Halal via l’harmonisation des normes, le développement des mécanismes de reconnaissance mutuelle et le soutien à l’exportation de ces produits.

Cette rencontre coïncide avec l’organisation, par l’Institut des normes et de la métrologie pour les pays islamiques, d’un atelier de sensibilisation les 13 et 14 avril à Tunis, visant à renforcer la coopération technique et institutionnelle entre l’Institut et son homologue tunisien, et à encourager la participation des experts tunisiens aux comités techniques et aux activités de normalisation.

La ministre de l’Industrie a, de son côté, affirmé l’ouverture de son département à toutes les initiatives de coopération qui lui permettent de concrétiser ses projets.

Elle a salué, par la même occasion, le niveau du partenariat existant entre la Tunisie et l’INMPI.

L’Institut des normes et de la métrologie pour les pays islamiques a été fondé en 2010, compte actuellement 49 pays membres, dont la Tunisie, et dispose de 17 comités techniques. L’institut vise à harmoniser et développer les normes, et à renforcer la coopération en matière de normalisation entre les pays islamiques, en soutenant le commerce intra-islamique, en garantissant la sécurité des produits et services entre les États membres.