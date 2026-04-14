L’ambassadeur de Tunisie en Irak, Chokri Latif, a discuté lundi à Bagdad avec le président de la Commission fédérale de l’intégrité irakienne, Mohamed Ali Al-Lami, des moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance.

Selon un communiqué, les deux responsables ont passé en revue les expériences respectives de leurs institutions de contrôle, notamment celle de l’Instance supérieure de contrôle administratif et financier (ISCAF), ainsi que les perspectives d’échange d’expertises.

Les discussions ont également porté sur la mise en place d’un cadre juridique encadrant la coopération entre les deux parties, en vue de faciliter le partage de savoir-faire dans les domaines du contrôle et de la transparence.

Les deux parties ont en outre évoqué les mécanismes de récupération des fonds détournés, appelant à lever les obstacles entravant leur restitution et à renforcer la coordination internationale à cet effet.

Elles ont enfin souligné l’importance de conclure des protocoles d’accord entre les États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption, notamment pour faciliter l’entraide judiciaire, l’extradition des personnes recherchées et la récupération des avoirs.