Le Laboratoire Histoire des Economies et des Sociétés Méditerranéennes de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, en collaboration avec l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, organise une université d’été consacrée aux sciences documentaires arabes à Tunis, Kairouan et Mahdia, du 1er au 6 juin 2026.

Cette université d’été, qui porte sur les papyrus arabes, les inscriptions arabes, la numismatique islamique et les manuscrits arabes, se déroulera sous forme de conférences le matin et d’ateliers de formation l’après-midi, indique le Laboratoire dans sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Elle s’adresse exclusivement aux étudiants en master et en doctorat inscrits dans les domaines de l’histoire médiévale et de l’archéologie islamique avec la participation d’un certain nombre d’étudiants égyptiens à cette université d’été.

Les étudiants souhaitant participer doivent s’engager à assister à l’intégralité de l’école d’été et envoyer une copie de leur inscription en master ou en doctorat, un CV et une lettre de recommandation de leur directeur de thèse au plus tard le vendredi 24 avril 2026 à l’adresse électronique : sobhibs@yahoo.fr

Les organisateurs prennent en charge l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement sachant que le Comité scientifique chargé de l’organisation de l’université d’été sont Hayet Amamou, directrice du laboratoire d’histoire de l’économie méditerranéenne et de ses sociétés, Abbes Zaouech, directeur des études à l’Institut français d’archéologie orientale du Caire et Sobhi Bouderbala, membre du Laboratoire Histoire des Economies et des Sociétés Méditerranéennes.