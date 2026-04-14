Dans le cadre des activités parallèles de la 15ème édition du Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse de Sousse (FIFEJ), l’association Ado+, en partenariat avec le festival et en collaboration avec l’Institut arabe des Droits de l’Homme (IADH), a organisé, mercredi 8 avril 2026 à l’Institut français de Sousse, une conférence articulée autour de deux thématiques : “Les images qui protègent : médiation artistique et innovation contre les violences envers les adolescent·es” et “Les enfants s’engagent : ensemble face aux discours de haine”.

Cette rencontre, tenue en présence de jeunes collégiens, a été marquée par la projection de deux courts-métrages. Le premier aborde les comportements agressifs entre jeunes écoliers à travers une situation de harcèlement, dans le cadre d’une pièce de théâtre scolaire inspirée du célèbre conte “Le Petit Chaperon rouge”. Le second court-métrage, un film d’animation inspiré de faits réels, retrace l’histoire de deux frères vivant à Gaza, victimes d’une attaque ayant coûté la vie à leurs parents. Ces deux récits illustrent des réalités différentes, mais également marquées par la violence et la vulnérabilité des jeunes.

La conférence visait à sensibiliser les jeunes aux enjeux liés aux discours de haine, à la maltraitance ainsi qu’au harcèlement, qu’il soit moral, verbal ou physique. L’objectif étant également de promouvoir des valeurs de tolérance, de respect de l’autre et d’acceptation de la différence, tout en encourageant la recherche de solutions susceptibles d’aider les victimes à surmonter ces atteintes injustifiées et inacceptables.

Lors du débat, animé par Najet Hosni, pédagogue et membre de l’Institut arabe des Droits de l’Homme, Abdelbasset Ben Hassen, membre de la Commission internationale sur l’avenir de l’éducation de l’UNESCO et président de l’Institut arabe des Droits de l’Homme, a souligné l’importance d’une prise de conscience face aux mutations des rapports humains et sociétaux contemporains. Il a notamment évoqué l’augmentation des inégalités, les atteintes aux droits fondamentaux et les violations du droit international, à l’origine de nombreux conflits à travers le monde, de Gaza à d’autres régions comme l’Iran ou le Sénégal. Selon lui, seule une prise de conscience collective, accompagnée d’un engagement actif contre ces dérives, peut contribuer à mettre fin aux multiples injustices que subissent de nombreuses sociétés.