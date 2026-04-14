Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, mercredi, l’ouverture de l’appel à candidatures pour l’octroi des subventions d’encouragement à la production cinématographique au titre de l’année 2026. Ces aides concernent les projets dans les domaines de l’écriture, de la production et de la finalisation de films, précise la même source.

Les candidats sont appelés à soumettre leurs dossiers via la plateforme électronique dédié au soutien à la création (portail.mac-subventions.gov.tn) au plus tard le 8 juillet 2026. Selon le ministère, les dossiers incomplets ou soumis hors délais ne seront pas retenus.

Les dossiers doivent comporter notamment les pièces justificatives légales de la société candidate, dont une copie du cahier des charges relatif à la création d’une entreprise de production audiovisuelle, un extrait récent du registre national des entreprises (RNE), une attestation de dépôt de l’œuvre auprès de l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), ainsi qu’une carte professionnelle valide du réalisateur.

Trois catégories de financement sont prévues. L’aide à l’écriture ou à la réécriture d’un long métrage requiert notamment une note d’intention, un synopsis, un traitement du scénario, une scène dialoguée et un contrat de cession des droits.

L’aide à la production, destinée aux longs et courts métrages, exige entre autres un scénario dialogué en langue arabe, une présentation du projet, un devis détaillé, un plan de financement et les accords de production, ainsi qu’un storyboard pour les œuvres d’animation.

S’agissant de l’aide à la finalisation, les candidats doivent fournir un scénario, un état des travaux déjà réalisés, une estimation des coûts restants, un plan de financement et un contrat de cession des droits, outre une lettre d’engagement.