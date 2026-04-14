La salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture Chedly Klibi, accueillera le 16 avril 2026 à 20h00 un concert intitulé “La Symphonie des Légendes”. Pensé comme un voyage musical inédit, cet événement réunira plus de 160 artistes sur scène, sous la direction du maestro Hafedh Makni, avec une direction chorale assurée par Mourad Gaaloul.

Le programme propose une traversée entre les grandes voix arabes, le patrimoine tunisien et les classiques internationaux, d’Oum Kalthoum à Mozart, en passant par Abdelhalim Hafedh, Fayrouz, ABBA ou encore Charles Aznavour.

Au-delà de sa dimension artistique, le concert organisé par Rotary Club Tunis Médina et Carthage Symphony Orchestra, s’inscrit dans une initiative solidaire : ses bénéfices contribueront à faciliter l’accès à l’eau potable pour 1 350 familles dans la région de Siliana, selon les organisateurs.