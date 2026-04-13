La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, lundi, que le 15 avril 2026 est le denier délai de dépôt de la déclaration trimestrielle pour les personnes soumises au régime forfaitaire et celles déclassées au régime réel trimestriel.

Et de préciser dans un communiqué que le date limite de dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes physiques a été aussi fixée au 15 avril 2026.

« Cette date représente le dernier jour légal pour le dépôt de la déclaration, et non pas le seul jour, appelant, à ce propos, tous les contribuables à déposer leurs déclarations dans les jours précédant cette échéance, afin d’éviter l’encombrement au niveau des recettes des finances et une éventuelle pression sur le système informatique », a expliqué la même source.