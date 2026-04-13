Les épreuves d’éducation physique du baccalauréat de la session de juin 2026 ont débuté ce lundi dans différentes régions du pays. Elles se dérouleront du 13 au 25 avril 2026, selon un calendrier précis.

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a déclaré lors d’une déclaration aux médias, en marge de sa visite aujourd’hui à la délégation de Saouaf (gouvernorat de Zaghouan), que cet examen constitue une étape importante pour les candidats au baccalauréat, car il les prépare aux épreuves nationales sur les plans psychologique, physique et intellectuel, Il a recommandé aux familles d’aborder ces examens avec sérénité et d’accompagner les élèves sur les plans psychologique et pédagogique.

Nouri a indiqué que le ministère de l’Éducation a mis en place une plateforme spéciale et gratuite pour l’accompagnement pédagogique et didactique des candidats au baccalauréat, ainsi qu’un soutien psychologique, avec l’aide de spécialistes du ministère de l’Éducation et d’autres ministères, ainsi qu’à des spécialistes de l’université tunisienne, afin d’encadrer au mieux les candidats à ces examens nationaux et de renforcer leur équilibre psychologique.

Il a souligné que l’année scolaire, bien qu’elle touche à sa fin, offre encore une occasion précieuse de révision et de vérification, saluant les efforts inlassables des enseignants et de l’ensemble de la communauté éducative pour assurer la réussite de ces grands rendez-vous nationaux.

À titre indicatif, le nombre total de candidats à cet examen s’élève à 151 720, dont environ 92 000 filles et 59 725 garçons, tandis que le nombre de dispensés a été estimé à 3 404 (2 437 filles et 967 garçons).

Dans ce cadre, 236 centres d’examen ont été mobilisés appuyés par 73 commissions et 2 336 cadres pour superviser le déroulement des épreuves outre 957 établissements scolaires mobilisés pour assurer la bonne organisation de cet événement national.

Les gouvernorat de Tunis accueille 14 568 candidats, celui de Sfax 12 580 candidats et Nabeul (10 771 candidats) enregistrant ainsi le plus grand nombre de candidats, tandis que des chiffres plus faibles ont été observés dans des gouvernorats tels que Tataouine (1 680 candidats) et Tozeur (1 777 candidats).

Dans le cadre de la garantie de l’égalité des chances, les dispositions ont également prévu l’organisation d’épreuves pour les candidats en situation de handicap, au nombre de 53, pour lesquels des centres et des dates adaptés ont été prévus dans les gouvernorats de Ben Arous, Sfax, Gabès et Sousse, entre le 13 et le 20 avril courant, avec une adaptation des horaires et des locaux répondant aux spécificités de cette catégorie.