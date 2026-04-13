Le pavillon tunisien au salon du tourisme ” Ottawa Travel & Vacation Show” qui s’est tenu les 11 et 12 avril 2026 dans la capitale canadienne, a connu une forte affluence de visiteurs anglophones et francophones, selon un communiqué publié lundi par le service de presse du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger.

Les visiteurs ont assisté aux présentations et ont pu découvrir la richesse du patrimoine culturel tunisien et la diversité de son offre touristique, notamment le tourisme culturel, le tourisme saharien, le golf, ainsi que le tourisme de bien-être et de spa.

Le pavillon tunisien a proposé des produits de terroir et une dégustation de dattes et d’huile d’olive extra vierge. Des échantillons ont été distribués aux participants, le tout accompagné de musique traditionnelle interprétée par l’artiste Walid Gharbi.

Il convient de noter que le pavillon tunisien a été installé à l’entrée principale du salon et a été inauguré par l’ambassadeur de Tunisie au Canada, Lassaad Boutara. Le stand a été organisé par le bureau montréalais de l’Office national du tourisme tunisien.