Le défenseur international tunisien Ali Abdi a permis à Nice d’éviter une défaite à domicile face au Havre (1-1), dimanche, lors de la 29e journée du championnat de France.

Menée au score, l’équipe niçoise a pu compter sur son défenseur pour revenir dans la rencontre et préserver un point important dans la course au maintien.

Samatta ouvre, Abdi répond

Le Havre a pris l’avantage en première période grâce au Tanzanien Ali Samatta, qui a ouvert le score à la 41e minute.

Au retour des vestiaires, Nice a réagi. Ali Abdi a inscrit le but de l’égalisation à la 59e minute, permettant à son équipe de revenir à hauteur. Il s’agit de son deuxième but en championnat cette saison.

Un point précieux dans la lutte pour le maintien

Ce match nul laisse Nice à la 15e place du classement avec 28 points. Le club reste sous la menace des équipes en bas de tableau.

Le Havre, de son côté, occupe la 14e place avec un point d’avance sur Nice. L’écart entre les deux équipes reste donc minimal à l’issue de cette rencontre.

Dans ce contexte, chaque point compte pour éviter la relégation en fin de saiso.