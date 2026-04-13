Résultats de la 29e journée du Championnat d’Allemagne de football:
– Vendredi 10 avril :
Augsbourg – Hoffenheim 2 – 2
– Samedi 11 avril :
Heidenheim – Union Berlin 3 – 1
Wolfsburg – Eintracht Francfort 1 – 2
RB Leipzig – Mönchengladbach 1 – 0
Dortmund – Bayer Leverkusen 0 – 1
St Pauli – Bayern Munich 0 – 5
– Dimanche 12 avril :
FC Cologne – Werder Brême 3 – 1
Stuttgart – Hambourg 4 – 0
Mayence – Fribourg 0 – 1
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 76 29 24 4 1 105 27 78
2. Dortmund 64 29 19 7 3 60 29 31
3. Stuttgart 56 29 17 5 7 60 38 22
4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 56 36 20
5. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 59 39 20
6. Hoffenheim 51 29 15 6 8 57 43 14
7. Eintracht Francfort 42 29 11 9 9 54 54 0
8. Fribourg 40 29 11 7 11 42 47 -5
9. Mayence 33 29 8 9 12 35 44 -9
10. Augsbourg 33 29 9 6 14 36 53 -17
11. Union Berlin 32 29 8 8 13 33 50 -17
12. Hambourg 31 29 7 10 12 32 45 -13
13. FC Cologne 30 29 7 9 13 43 50 -7
14. Mönchengladbach 30 29 7 9 13 35 49 -14
15. Werder Brême 28 29 7 7 15 32 52 -20
16. St Pauli 25 29 6 7 16 25 50 -25
17. Wolfsburg 21 29 5 6 18 39 65 -26
18. Heidenheim 19 29 4 7 18 32 64 -32