Résultats de la 29e journée du Championnat d’Allemagne de football:

– Vendredi 10 avril :

Augsbourg – Hoffenheim 2 – 2

– Samedi 11 avril :

Heidenheim – Union Berlin 3 – 1

Wolfsburg – Eintracht Francfort 1 – 2

RB Leipzig – Mönchengladbach 1 – 0

Dortmund – Bayer Leverkusen 0 – 1

St Pauli – Bayern Munich 0 – 5

– Dimanche 12 avril :

FC Cologne – Werder Brême 3 – 1

Stuttgart – Hambourg 4 – 0

Mayence – Fribourg 0 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 76 29 24 4 1 105 27 78

2. Dortmund 64 29 19 7 3 60 29 31

3. Stuttgart 56 29 17 5 7 60 38 22

4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 56 36 20

5. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 59 39 20

6. Hoffenheim 51 29 15 6 8 57 43 14

7. Eintracht Francfort 42 29 11 9 9 54 54 0

8. Fribourg 40 29 11 7 11 42 47 -5

9. Mayence 33 29 8 9 12 35 44 -9

10. Augsbourg 33 29 9 6 14 36 53 -17

11. Union Berlin 32 29 8 8 13 33 50 -17

12. Hambourg 31 29 7 10 12 32 45 -13

13. FC Cologne 30 29 7 9 13 43 50 -7

14. Mönchengladbach 30 29 7 9 13 35 49 -14

15. Werder Brême 28 29 7 7 15 32 52 -20

16. St Pauli 25 29 6 7 16 25 50 -25

17. Wolfsburg 21 29 5 6 18 39 65 -26

18. Heidenheim 19 29 4 7 18 32 64 -32