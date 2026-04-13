Une mission économique multisectorielle sera organisée, du 14 au 17 juin 2026 à La Valette, à Malte, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre (CCIC), en collaboration avec la Chambre des petites et moyennes entreprises de Malte (« Malta Chamber of SMEs »).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions de promotion des échanges commerciaux internationaux visant à renforcer les partenariats entre opérateurs économiques tunisiens et maltais, indique la CCIC.

Considérée comme un hub stratégique en Méditerranée et État membre de l’Union européenne, Malte offre un environnement propice au développement des affaires et un accès privilégié au marché européen.

Cette mission économique représente une opportunité pour les entreprises tunisiennes de développer leurs activités commerciales, d’explorer de nouveaux débouchés et de saisir les opportunités de partenariat offertes par ce marché.

Le programme prévoit l’organisation de rencontres B2B entre entreprises tunisiennes et leurs homologues maltaises à La Valette, des visites d’entreprises et d’institutions maltaises, ainsi que des rencontres de networking avec des responsables économiques locaux.