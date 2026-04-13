La cinquième édition du « Forum sur la responsabilité sociale des entreprises CSR Power forum », se tiendra à Tunis les 5 et 6 mai prochain la avec la participation de nombreux experts internationaux, décideurs et dirigeants d’entreprises.

L’édition de cette année mettra en lumière les défis liés à l’innovation technologique, aux pressions environnementales et à l’intensification de la concurrence sur les marchés local et international et s’articule autour d’une problématique stratégique intitulée : « La décarbonisation des entreprises : quelle stratégie pour le repositionnement de l’économie tunisienne ? », dans le but de mettre en lumière la nécessité d’impliquer le tissu économique national dans la transition écologique afin de relever les défis environnementaux et de faire face à une concurrence internationale croissante.

Le CSR POWER FORUM est un événement annuel organisé en partenariat avec des institutions et organisations nationales et internationales engagées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Il constitue une plateforme d’échanges et de convergence réunissant entreprises, experts, décideurs et acteurs clés autour des enjeux du développement durable. Pour sa 5ème édition, le forum poursuit sa mission de renforcement du dialogue et de la coopération entre les différents acteurs, en s’inscrivant pleinement dans les mutations du contexte national et international.

À travers des thématiques d’actualité, des événements parallèles innovants et des formations certifiantes spécialisées, le CSR POWER FORUM ambitionne d’accompagner les organisations vers des pratiques plus durables et responsables.Le programme du forum comprend une série de tables rondes animées par un panel d’experts en développement durable et de leaders de l’innovation verte, afin de discuter des meilleures pratiques dans le domaine des énergies renouvelables et de la durabilité.

Le forum offrira également un espace pour des ateliers de réflexion approfondis visant à élaborer des solutions concrètes pour faire face aux pressions environnementales accrues et aux mutations technologiques imposées par les marchés mondiaux.

Selon les organisateurs, cette cinquième édition aspire à accompagner les entreprises tunisiennes dans l’adoption de politiques socialement responsables, notamment face aux exigences internationales croissantes en matière d’« empreinte carbone », ce qui fait de la « décarbonisation » une condition essentielle pour renforcer la compétitivité des produits tunisiens à l’étranger.

En marge du forum, une soirée de remise des prix de la responsabilité sociale d’entreprise (CSR Awards) sera organisée le 5 mai au soir. Il s’agit d’un événement annuel visant à valoriser les initiatives les plus marquantes dans les domaines environnemental et social, et à récompenser les entreprises qui ont réussi à intégrer les dimensions du développement durable au cœur de leurs modèles économiques.