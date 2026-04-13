Lâ€™huile dâ€™olive tunisienne a fait une entrÃ©e stratÃ©gique sur le prometteur marchÃ© brÃ©silien, Ã travers une participation remarquÃ©e de quatre marques nationales au salon Â« Anuga Select Brazil Â», qui sâ€™est tenu du 7 au 9 avril Ã SÃ£o Paulo.

EncadrÃ©e par la Chambre de commerce arabo-brÃ©silienne, cette participation sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un plan tunisien visant Ã renforcer lâ€™accÃ¨s des produits agroalimentaires nationaux aux marchÃ©s dâ€™AmÃ©rique latine et Ã dÃ©velopper des canaux de distribution directs au sein du vaste secteur de la distribution au BrÃ©sil.

Hassan Saadani, chef du bureau commercial et consulaire tunisien Ã SÃ£o Paulo, a annoncÃ© lâ€™arrivÃ©e des premiÃ¨res cargaisons dâ€™huile dâ€™olive tunisienne, notamment de la marque Â« RiviÃ¨re dâ€™Or Â», coÃ¯ncidant avec la tenue du salon et marquant ainsi le lancement officiel des exportations vers ce marchÃ©.

Il a soulignÃ© que lâ€™huile dâ€™olive tunisienne ne se limite pas Ã un produit agricole, mais constitue Â« une histoire, une culture et un pont Ã©conomique Â» reliant la Tunisie au reste du monde. Il a Ã©galement prÃ©cisÃ© que la prÃ©sence de quatre marques tunisiennes (Â« RiviÃ¨re dâ€™Or Â», Â« Nishen Â», Â« Tesoro del Rio Â» et Â« Lahneya Â») reflÃ¨te la confiance dans la qualitÃ© du produit tunisien et sa compÃ©titivitÃ© Ã lâ€™Ã©chelle internationale.

La participation tunisienne Ã ce salon vise Ã mieux faire connaÃ®tre ce produit auprÃ¨s du consommateur brÃ©silien, Ã Ã©largir la base de la clientÃ¨le en accÃ©dant aux diffÃ©rents circuits de distribution ( de proximitÃ©, intermÃ©diaires et de grande distribution), Ã mieux comprendre les habitudes de consommation afin dâ€™adapter les stratÃ©gies de conditionnement et de commercialisation aux exigences du marchÃ© local.

De son cÃ´tÃ©, le prÃ©sident de la Chambre de commerce arabo-brÃ©silienne, William Adib Dib, a indiquÃ© que lâ€™intÃ©rÃªt pour les produits arabes, notamment tunisiens, connaÃ®t une croissance soutenue, soulignant que leur bonne rÃ©putation ouvre la voie Ã la conclusion dâ€™accords commerciaux dâ€™envergure susceptibles de renforcer la balance commerciale.

Le salon Â« Anuga Select Brazil Â» constitue ainsi une plateforme stratÃ©gique pour les exportateurs tunisiens souhaitant diversifier leurs marchÃ©s au-delÃ des destinations traditionnelles, dans un contexte marquÃ© par une demande mondiale croissante pour une huile dâ€™olive de haute qualitÃ©, secteur dans lequel la Tunisie occupe une place reconnue.

Par ailleurs, le gouvernement brÃ©silien a approuvÃ© une exonÃ©ration totale des droits de douane sur les importations dâ€™huile dâ€™olive vierge tunisienne. EntrÃ©e en vigueur le 14 mars 2025, cette mesure prÃ©voit la suppression complÃ¨te des droits de douane, ramenÃ©s de 9 % Ã 0 %, et concerne principalement lâ€™huile dâ€™olive vierge extra.