“L’Intelligence artificielle et les dynamiques marketing de transformation dans les pays émergents”, tel est le thème du 23ème colloque international de l’association tunisienne de marketing, qui a démarré samedi à Hammamet et se poursuivra durant deux jours.

Cette rencontre a réuni plus de 150 experts en marketing et universitaires- chercheurs de Tunisie et de France, ainsi qu’un nombre de doctorants.

La coordinatrice scientifique de l’association tunisienne de marketing Azza Temessek Behi, a souligné dans une déclaration à la TAP que ce colloque porte sur le secteur de l’intelligence artificielle dans les pays émergents et les possibilités offertes pour renforcer les dynamiques de transformation dans divers secteurs notamment, le marketing.

Le programme du colloque comprend des communications scientifiques, des débats et la présentation des différentes expériences sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs bancaires, touristiques et de la recherche scientifique.

Dans son intervention, l’expert international en stratégies numériques et financières Mohamed Nizar Yaiche a souligné l’importance de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale et les transformations profondes qu’elle a engendrées pour les pays émergents y compris pour la Tunisie, notamment en ce qui concerne “la présence dans les algorithmes”.

Il a expliqué que l’influence croissante des plateformes d’intelligence artificielle qui utilisent des bases de données spécifiques pour orienter les choix des utilisateurs, que ce soit pour choisir les destinations touristiques ou les produits, impose à la Tunisie de renforcer sa présence numérique et de développer ses bases de données nationales.

Dans ce contexte, il a souligné le lancement d’un projet pour développer une plateforme tunisienne innovante, en collaboration avec des spécialistes, des experts et des chercheurs, visant à réduire “la vulnérabilité algorithmique” et à renforcer la présence tunisienne sur les plateformes d’intelligence artificielle.

Il a précisé que cette plateforme, à but non lucratif et ouverte à tous les acteurs économiques, permettra de promouvoir l’image de la Tunisie, de mettre en valeur sa richesse culturelle, historique et naturelle et de renforcer les opportunités d’investissement.

Au cours de la séance inaugurale, les intervenants ont indiqué que l’intelligence artificielle constitue une opportunité prometteuse en vue de stimuler la croissance dans les pays émergents, notamment en Afrique et de renforcer ce domaine selon une vision nationale basée sur des politiques claires.