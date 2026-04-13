Le chef du gouvernement d’unité nationale libyenne, Abdelhamid Dbeibah, a salué, lors d’une réunion, samedi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, la participation tunisienne de haut niveau à la cérémonie d’inauguration du siège de la Communauté des États sahélo-sahariens CEN-SAD.

Dbeibah a, à cette occasion, affirmé sa disposition à donner un nouvel élan aux relations de coopération et de partenariat tuniso-libyennes, pour répondre aux aspirations des deux peuples frères, dans la perspective des prochaines échéances bilatérales et multilatérales, notamment le Forum de l’investissement en Tunisie, prévu les 25 et 26 juin 2026.

Il a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre ses salutations au Président de la République, Kaïs Saïed, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le chef du gouvernement libyen a, en outre, appelé à une participation libyenne forte et active aux travaux du forum, afin de concrétiser la volonté commune de renforcer et d’élargir les partenariats entre les acteurs économiques et les hommes d’affaires des deux pays frères.

Transmettant, de son côté, les salutations du Président de la République au chef du gouvernement d’unité nationale libyenne, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé les fondements de la position tunisienne de soutien au peuple libyen et son attachement à l’unité et à la stabilité de la Libye.

Il a également souligné la détermination du gouvernement tunisien à renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays, dans l’intérêt commun des peuples tunisien et libyen.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, insisté sur le rôle central de la communauté tunisienne résidant en Libye, dans toutes ses composantes, en tant que pont de rapprochement entre les deux pays, soulignant l’importance des communautés des deux pays dans la contribution à une renaissance globale multidimensionnelle, notamment sur les plans économique, de développement, culturel et social.

Les deux parties ont évoqué plusieurs questions régionales et internationales, relevant l’importance d’une coordination diplomatique étroite dans les différents espaces d’appartenance commune — arabe, africain et méditerranéen — sous l’égide des Nations unies.