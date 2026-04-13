Le gouvernorat de Kasserine s’apprête à accueillir le premier Salon de l’investissement agricole et des énergies renouvelables au centre et au sud-ouest (Agri Mod Expo) qui se tiendra du 16 au 19 avril courant à l’unité pilote de tri et de valorisation des produits agricoles relevant de la coopérative “Al Wafa” à Echraï (délégation de Sbeitla).

Cet événement économique et agricole d’envergure, organisé pour la première fois dans la région, devrait constituer une plateforme professionnelle intégrée réunissant, en un même espace, les différents acteurs du secteur agricole, notamment agriculteurs, investisseurs, ingénieurs et techniciens, ainsi que des entreprises spécialisées dans les équipements et les technologies modernes, des fournisseurs de solutions en énergies renouvelables, en plus des institutions bancaires et des structures de financement et d’appui, offrant ainsi un cadre direct d’échange d’expertises, d’entrepreneuriat et d’exploration des opportunités d’investissement, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur du salon, Hamza Ferjaoui.

Il a ajouté que le salon ambitionne d’instaurer une nouvelle dynamique économique dans la région, à travers le soutien à l’investissement agricole et la promotion de l’innovation, notamment par l’intégration des énergies renouvelables dans les activités agricoles.

Le programme scientifique comprend une série de conférences et d’ateliers pratiques animés par des experts et spécialistes, portant sur des thématiques clés dont l’agriculture biologique, la gestion durable des ressources naturelles, les industries de transformation, la valorisation des déchets organiques ainsi que les moyens d’adaptation aux changements climatiques.

Le salon est organisé sous l’égide de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Kasserine, avec le soutien des autorités régionales et plusieurs institutions privées et associations. Il est appelé à devenir un rendez-vous annuel prometteur, consacrant la culture de l’investissement, renforçant l’innovation et contribuant à la mise en place d’un modèle de développement agricole durable et intégré, selon la même source.