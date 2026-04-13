Le programme de formation visant à renforcer les capacités des femmes entrepreneures autour du thème “le modèle économique tunisien” se poursuivra samedi.

Ce programme a démarré, hier vendredi, à l’initiative de ONU- Femmes en Tunisie, en partenariat avec la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises et l’académie des femmes chefs d’entreprises.

Les différents volets de la formation seront consacrés à l’emploi des femmes et la promotion de leurs acquis, afin de développer leurs compétences et à transformer leurs idées en opportunités concrètes dans le domaine des affaires, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’Organisation.

La première journée de la formation a permis aux participantes de mieux connaitre le climat économique national à travers l’analyse des principaux indicateurs macroéconomiques et le parcours entrepreneurial des femmes en Tunisie.

Cette session de formation a également favorisé l’échange d’expériences et les débats collectifs et interactifs axés sur les principaux défis rencontrés, la gestion des blocages économiques et l’identification des secteurs de développement effectif, notamment à travers les secteurs prometteurs et les mécanismes aptes à développer les activités économiques.