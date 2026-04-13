Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu, vendredi, une réunion, au siège de l’ambassade tunisienne à Tripoli, en présence des membres des missions diplomatiques et consulaires et des représentants des structures tunisiennes d’appui et d’accompagnement dans le pays, au début de sa visite en Libye pour participer à la cérémonie d’inauguration du siège du Secrétariat Exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) à Tripoli.

Le ministre a souligné, selon un communiqué publié samedi sur la plateforme d’information du ministère des Affaires étrangères sur facebook, l’importance de développer les mécanismes de travail et d’assurer la cohésion nécessaire entre tous les intervenants afin d’améliorer l’efficacité au niveau des relations de coopération bilatérale et du partenariat économique et commercial avec le pays d’accréditation, ainsi que de renforcer le rôle de la Tunisie dans les activités multilatérales au sein des différents cadres onusiens et régionaux basés à Tripoli.

La réunion a également porté sur le fonctionnement des deux missions et sur les moyens de développer et de renforcer les services consulaires au profit des Tunisiens en Libye.

L’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre les efforts de prendre en charge les différentes composantes de la communauté tunisienne et à améliorer les services qui leur sont fournis, notamment en simplifiant les procédures, en raccourcissant les délais et en renforçant la communication avec la communauté, conformément à la volonté du président de la République.

La réunion a, par ailleurs, porté sur les principales activités des structures tunisiennes implantées en Libye et sur le programme des événements de promotion économique et touristique qui seront organisées au cours de l’année courante.

Elle a aussi permis d’examiner les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le tourisme, l’économie et l’investissement, afin de tirer parti des opportunités importantes qui s’offrent aux deux parties.

Le ministre a, en outre, réaffirmé la nécessité d’assurer une bonne coordination entre les différentes structures de l’État et ses représentations en Libye et l’importance d’impliquer les compétences tunisiennes résidant en Libye afin de contribuer au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.