L’attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du championnat d’Espagne à disputer 100 matches en Liga.

Ce cap a été atteint samedi lors de la rencontre face au RCD Espanyol (4-1), alors que le joueur est âgé de 18 ans et 272 jours.

Ce record place le joueur devant l’ancien attaquant du Real Madrid, Raúl, qui avait atteint cette marque à 19 ans et 283 jours, ainsi qu’Iker Muniain, troisième du classement avec l’Athletic Bilbao (19 ans et 293 jours).

Au sein du club catalan, il dépasse la marque établie par Bojan Krkic (20 ans et 203 jours), ainsi que celles de Gavi, Messi et Pedri.

Sur le plan statistique, Lamine Yamal totalise 29 buts et 34 passes décisives après 100 apparitions en championnat, dont 78 titularisations réparties sur quatre saisons. Il se classe ainsi comme le deuxième meilleur buteur du club à ce stade, derrière Lionel Messi, qui avait inscrit 48 buts sur la même période.

Le joueur détient par ailleurs plusieurs autres records de précocité dans la compétition nationale, notamment celui du plus jeune auteur d’un doublé (16 ans et 213 jours) et du plus jeune buteur lors d’un Clasico (17 ans et 105 jours).

Au niveau international, il compte 25 sélections avec l’équipe nationale d’Espagne, dont il est également le plus jeune débutant et buteur de l’histoire.