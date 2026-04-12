L’AC Milan a lourdement chuté à domicile face à l’Udinese (0-3), samedi à San Siro, lors de la 32e journée de Serie A. Ce revers met fin aux derniers espoirs de titre des Rossoneri.

À six journées de la fin, le Milan, troisième, accuse désormais un retard de neuf points sur l’Inter Milan, leader du championnat, qui doit encore se déplacer dimanche sur la pelouse de Côme.

Une dynamique en nette baisse

L’équipe dirigée par Massimiliano Allegri confirme sa baisse de régime. Après une série de 22 matches sans défaite entre mi-août et fin février, le Milan enregistre un troisième revers lors des quatre dernières journées et un quatrième en sept matches.

Udinese efficace et opportuniste

L’Udinese, dixième au classement, a ouvert le score à la 27e minute. Sur un centre de Nicolo Zaniolo, Davide Bartesaghi a marqué contre son camp en tentant d’intervenir devant Arthur Atta.

Le club du Frioul a ensuite doublé la mise grâce à Jurgen Ekkelenkamp (37e), à la conclusion d’une nouvelle action menée par Zaniolo.

Une réaction insuffisante

Menés à la pause et sifflés par leurs tifosi, les Milanais ont tenté de réagir au retour des vestiaires. Alexis Saelemaekers s’est notamment illustré, mais sa tentative a été repoussée par Maduka Okoye (51e).

L’après-midi s’est compliquée davantage lorsque Arthur Atta a inscrit le troisième but en battant Mike Maignan (71e).

Le titre s’éloigne

Avec cette défaite, l’AC Milan voit ses chances de sacre s’éteindre à six journées de la fin. L’écart avec l’Inter pourrait encore se creuser selon le résultat du leader.