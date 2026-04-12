Le Bayern Munich a largement dominé Sankt Pauli (5-0), samedi à Hambourg, lors de la Bundesliga. Ce succès permet aux Bavarois d’améliorer leur record de buts inscrits sur une saison et de se rapprocher d’un 35e titre de champion.

Une attaque en démonstration

Le Bayern a rapidement pris l’avantage grâce à Jamal Musiala (9e). Après la pause, Leon Goretzka (53e) et Michael Olise (54e) ont creusé l’écart en l’espace de deux minutes.

Nicolas Jackson (65e) a ensuite inscrit le quatrième but, avant que Raphaël Guerreiro ne scelle le score en fin de rencontre (88e).

Les joueurs dirigés par Vincent Kompany ont ainsi confirmé leur efficacité offensive, déjà remarquable depuis le début de la saison.

Un record historique battu

Avec cette victoire, le Bayern porte son total à 105 buts en championnat. Il dépasse ainsi le précédent record de 101 buts inscrit lors de la saison 1971/72, marquée notamment par les 40 réalisations de Gerd Müller.

L’équipe affiche désormais une moyenne de plus de trois buts et demi par match. En conservant ce rythme, elle pourrait dépasser la barre des 120 buts en fin de saison.

Le titre à portée de main

Au classement, le Bayern compte 76 points et se rapproche d’un 35e titre de champion d’Allemagne. Il possède désormais 12 points d’avance sur le Borussia Dortmund (64 pts), battu samedi par le Bayer Leverkusen (1-0).

Les coéquipiers de Manuel Neuer n’ont plus besoin que de quatre points pour assurer mathématiquement le titre. Trois points pourraient toutefois suffire en raison d’une différence de buts largement favorable (+78 contre +31).