Le FC Barcelone a remporté le derby catalan face à Espanyol Barcelone (4-1), samedi, consolidant sa place de leader en Liga et se rapprochant d’un 29e titre de champion d’Espagne.

Ce succès intervient au lendemain du match nul du Real Madrid contre Gérone FC (1-1), permettant au Barça de creuser l’écart en tête du classement.

Un derby maîtrisé dès la première période

Les Blaugrana ont rapidement pris l’avantage grâce à un doublé de Ferran Torres, auteur de deux buts aux 9e et 25e minutes. Cette entame a permis au Barça de contrôler la rencontre et d’imposer son rythme.

L’Espanyol a tenté de réagir en seconde période et a réduit l’écart par Pol Lozano (56e), sans parvenir à inverser la dynamique du match.

Une fin de match décisive

En fin de rencontre, le Barça a scellé sa victoire grâce à Lamine Yamal (87e), également auteur de deux passes décisives, puis à Marcus Rashford (89e).

Ces réalisations ont confirmé la supériorité du leader du championnat dans ce derby.

Un avantage renforcé en tête

Avec cette victoire, le FC Barcelone enregistre un sans-faute à domicile en championnat (16 victoires en 16 matches). Il totalise désormais 79 points et porte son avance à neuf points sur le Real Madrid.

Le club catalan fait ainsi un pas supplémentaire vers la conservation de son titre, à trois jours de son quart de finale retour de Ligue des champions face à Atlético Madrid.