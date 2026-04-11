Lors d’une séance de travail tenue vendredi au siège du gouvernorat de Jendouba et consacrée aux préparatifs de la saison touristique de l’été 2026, les représentants des différentes structures publiques concernées par le secteur, se sont engagés à œuvrer pour améliorer les services et remédier aux insuffisances afin de réunir les meilleures conditions pour la réussite de la saison.

Les préparatifs en cours portent notamment sur la prévention des incendies, la propreté de l’environnement, la sécurité routière, l’approvisionnement en produits de base, l’appui des dispositifs sécuritaires près des unités hôtelières, le renforcement du contrôle sanitaire et environnemental ainsi que l’élimination des foyers de prolifération des insectes.

Selon le commissaire régional au tourisme, Issa Marouani, les indicateurs touristiques actuels et futurs sont rassurants et prometteurs. En effet, le nombre de nuitées touristiques dans la région a dépassé 75 mille durant le premier trimestre de l’année en cours, avec 42 mille arrivées, en plus de la conclusion de contrats avec plusieurs agences de voyages pour le reste de la saison.

Il a également mis l’accent, à cette occasion, sur les efforts déployés en matière de réaménagement des villes touristiques en particulier la réalisation des travaux d’extension du réseau d’éclairage public, le renforcement des campagnes de propreté et le parachèvement des projets programmés dont notamment la route touristique menant au fort génois, dont le coût s’élève à environ 1,5 million de dinars et qui sera opérationnelle début juin prochain.