Un avantage précieux pour le club égyptien

Le CR Belouizdad a été battu par le Zamalek SC (0-1), vendredi soir à Alger, lors de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce résultat place le club égyptien en position favorable avant le match retour.

Dans une rencontre disputée, les Algérois ont concédé l’unique but de la partie en première période, sans parvenir ensuite à revenir au score.

Bezerra fait la différence

Le seul but du match a été inscrit à la 28e minute par l’attaquant brésilien Juan Alvina Bezerra. Cette réalisation a permis au Zamalek de prendre l’avantage dans cette première manche et de gérer ensuite son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Le CR Belouizdad, pourtant poussé par son public au stade d’Alger, n’a pas réussi à trouver les solutions offensives pour égaliser.

Une mission compliquée au retour

Avec cette défaite à domicile, le CR Belouizdad se retrouve sous pression avant la seconde manche. Le match retour est prévu vendredi prochain au stade international du Caire, à 17h00.

Le club algérien devra s’imposer en déplacement pour espérer rejoindre la finale de la compétition continentale.

Un duel encore ouvert

Malgré ce revers, la qualification reste mathématiquement possible pour le CR Belouizdad. Le Zamalek, de son côté, prend une légère option grâce à ce succès à l’extérieur, mais devra confirmer devant son public au Caire.

Cette première manche laisse ainsi ouverte la bataille pour une place en finale de la Coupe de la Confédération.