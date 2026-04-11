Un nouveau match sans victoire pour les Madrilènes

Le Real Madrid a concédé un match nul face à Gérone (1-1), vendredi, en championnat. Il s’agit du troisième match consécutif sans victoire pour le club madrilène, qui marque ainsi un nouveau coup d’arrêt dans la course au titre en Liga.

Ce résultat intervient à quelques jours d’un rendez-vous majeur : le quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, prévu dans un contexte de tension sportive pour les Merengue.

Barcelone en position de force en Liga

Avec ce nul, le Real Madrid reste deuxième du classement avec 70 points. Le FC Barcelone, leader avec 76 points, dispose désormais d’une opportunité de creuser l’écart.

En cas de victoire samedi dans le derby catalan face à l’Espanyol, le club blaugrana pourrait porter son avance à neuf points. Un écart qui, à sept journées de la fin, apparaît difficile à combler dans la lutte pour le titre.

La dynamique actuelle place le Real dans une position délicate, alors que la fin de saison entre dans sa phase décisive.

Valverde ouvre le score, Lemar égalise

Le match a basculé en deuxième période. Le Real Madrid a ouvert le score à la 51e minute grâce à Federico Valverde. Le milieu uruguayen a déclenché une frappe du droit, légèrement déviée par une erreur du gardien Paulo Gazzaniga.

Mais Gérone a réagi rapidement. À la 62e minute, Thomas Lemar a inscrit un but d’une frappe enroulée, permettant aux visiteurs de revenir à hauteur. Le Santiago Bernabéu a été refroidi par cette égalisation.

Mbappé en difficulté face au but

Kylian Mbappé a connu une soirée compliquée. L’attaquant français s’est procuré plusieurs occasions (6e, 54e, 61e, 86e), sans parvenir à concrétiser.

Il a été soit imprécis dans le dernier geste, soit stoppé par le gardien adverse. En fin de match, il a réclamé un penalty après un contact dans la surface avec le défenseur Vitor Reis, mais l’arbitre n’a pas sifflé.

Un Real sous pression avant la Ligue des champions

Ce troisième match sans victoire accentue la pression sur le Real Madrid. Le club devra rapidement corriger ses difficultés offensives avant son déplacement en Ligue des champions face au Bayern Munich.