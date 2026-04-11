Une victoire nette face à Wolverhampton

West Ham a signé une large victoire contre Wolverhampton (4-0), vendredi, en ouverture de la 32e journée de Premier League. Ce succès, obtenu au London Stadium, permet aux Londoniens de sortir de la zone de relégation, au moins de manière provisoire.

En face, Wolverhampton, lanterne rouge du championnat, n’a pas résisté. Le score reflète un match maîtrisé par West Ham, qui prend des points importants dans la lutte pour le maintien.

West Ham repasse devant Tottenham

Grâce à ce succès, West Ham grimpe à la 17e place avec 32 points. Le club londonien devance Tottenham, 18e avec 30 points. Les Spurs restent toutefois en attente de leur déplacement à Sunderland, prévu dimanche, dans un contexte particulier marqué par l’arrivée de leur nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

Cette dynamique relance totalement la bataille en bas de classement, où plusieurs équipes restent séparées par un faible écart de points.

Une 32e journée sous tension en Premier League

La 32e journée de Premier League se poursuit avec plusieurs affiches programmées du 11 au 13 avril (heures tunisiennes).

Samedi, Arsenal reçoit Bournemouth à 12h30, Brentford affronte Everton à 15h00, Burnley joue Brighton, et Liverpool accueille Fulham à 17h30.

Dimanche, le programme est chargé avec Nottingham Forest–Aston Villa, Crystal Palace–Newcastle, Sunderland–Tottenham et Chelsea–Manchester City à 16h30. La journée se clôturera lundi avec Manchester United–Leeds United à 20h00.

Un classement toujours dominé par Arsenal

En tête du championnat, Arsenal conserve la première place avec 70 points en 31 matchs. Manchester City suit avec 61 points, devant Manchester United (55 points). Aston Villa complète le top 4 avec 54 points.

Dans la lutte pour l’Europe, Liverpool (5e, 49 points) et Chelsea (6e, 48 points) restent sous pression, tandis que Brentford, Everton et Fulham se tiennent de près.

En bas de tableau, Wolverhampton (17 points) ferme la marche, devant Burnley (20 points) et Tottenham (30 points), désormais sous menace directe de relégation.

Selon le règlement, les quatre premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions, le cinquième pour la Ligue Europa, tandis que les trois derniers sont relégués en Championship.