Le temps sera marqué, samedi, par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, selon un bulletin publié par l’Institut National de la Météorologie (INM). En fin de journée, les nuages deviendront localement denses sur les régions ouest du pays.

Températures en légère hausse

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront entre 24 et 31 degrés au nord, au Sahel et sur les hauteurs. Elles atteindront des niveaux plus élevés dans les autres régions, oscillant entre 31 et 36 degrés.

Vent en renforcement et risques de sable

Le vent soufflera du secteur sud-est avec une intensité faible à modérée en début de journée. Il se renforcera progressivement en fin de journée, notamment près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud. Ce renforcement s’accompagnera localement de phénomènes de sable.

Mer peu agitée à agitée

L’état de la mer variera entre peu agitée et agitée, selon les zones et l’évolution des conditions météorologiques au cours de la journée.