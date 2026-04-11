Le Stade Rennais affronte Angers SCO ce samedi 11 avril 2026, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est prévu à 21h05 au Roazhon Park, avec une diffusion en direct sur Ligue 1+.

En pleine course au podium, Rennes reste engagé dans une lutte intense avec plusieurs concurrents directs. Les hommes de Franck Haise alternent les résultats, entre défaite face à Lille, nul contre Metz et victoire spectaculaire à Brest.

De son côté, Angers occupe la 12e place et aborde ce match sans pression, malgré une dynamique récente peu convaincante. Les Angevins tenteront néanmoins de rééditer leur performance du match aller, conclu sur un nul (1-1).

La rencontre sera arbitrée par Mathieu Vernice.