Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, participera à la cérémonie de réouverture du siège officiel du Secrétariat Exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens(CEN-SAD) , qui se tiendra dans la capitale libyenne Tripoli demain samedi 11 avril 2026, à l’invitation de son homologue libyen Tahar Salem Mohamed Al-Baour.

À cette occasion, Mohamed Ali Nafti tiendra des rencontres bilatérales avec ses homologues des pays africains participant à cet événement, afin d’examiner les moyens de soutenir et de renforcer l’action africaine commune dans le cadre de la Communauté des États Sahélo-Sahariens, ainsi que de développer les relations de coopération bilatérale avec ces différents pays, selon un communiqué publié par le département des Affaires étrangères.

Selon le site officiel de l’organisation, la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) est une des huit Communautés Économiques Régionales (C.E.R) reconnues par l’Union Africaine comme piliers de l’intégration dans le Continent et du développement économique, sociale et durable de l’Afrique.

Créée le 4 février 1998 à Tripoli (Libye), la CEN-SAD regroupe 25 États africains du pourtour du Sahara et du Sahel et dispose également du statut d’observateur auprès des Nations Unies.