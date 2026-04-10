Le nord de la Tunisie, berceau historique de Carthage, recÃ¨le un patrimoine et des paysages que le prestigieux magazine National Geographic invite Ã redÃ©couvrir le temps dâ€™un week-end, loin des clichÃ©s balnÃ©aires, dans un reportage publiÃ© mercredi sur son site web.

Sous le titre Ã©vocateur Â« Un week-end en Tunisie, entre mausolÃ©es et sentiers de montagne Â», lâ€™article, signÃ© par un journaliste de renom, primÃ© pour ses reportages sur le voyage et lâ€™art de vivre, Jack Carter, du cÃ©lÃ¨bre mÃ©dia scientifique et culturel amÃ©ricain, dresse un portrait vivant et nuancÃ© dâ€™une rÃ©gion faÃ§onnÃ©e par des siÃ¨cles dâ€™empires successifs. Â« Une longue sÃ©rie dâ€™empires a dirigÃ©, puis fui les cÃ´tes tunisiennes du nord, laissant derriÃ¨re elle une mine de trÃ©sors dans un pays oÃ¹ coexistent de faÃ§on inattendue diffÃ©rentes cultures arabes, africaines et europÃ©ennes Â», souligne lâ€™auteur de ce reportage.

Le voyage commence Ã Tunis, dont la mÃ©dina, classÃ©e au patrimoine mondial de lâ€™UNESCO, est prÃ©sentÃ©e comme Â« lâ€™une des mieux conservÃ©es du monde islamique Â». Sur prÃ¨s de 300 hectares de ruelles sinueuses, le visiteur se perd avec bonheur entre grandes mosquÃ©es, souks animÃ©s, palais aux plafonds peints et mausolÃ©es ottomans raffinÃ©s. National Geographic met particuliÃ¨rement en lumiÃ¨re le mausolÃ©e de Sidi Brahim Riahi, avec son dÃ´me ornÃ© de pierres prÃ©cieuses, et Dar Lasram, aux stucs finement sculptÃ©s.

Ã€ seulement vingt minutes du centre-ville, les ruines de Carthage offrent un voyage dans le temps : les thermes dâ€™Antonin, parmi les plus vastes jamais construits par Rome, ainsi quâ€™une visite virtuelle en rÃ©alitÃ© augmentÃ©e qui reconstitue la grandeur de lâ€™ancienne citÃ© punique, le musÃ©e Ã©tant temporairement fermÃ© pour rÃ©novation.

Lâ€™itinÃ©raire inclut Ã©galement le village bleu et blanc de Sidi Bou SaÃ¯d, perchÃ© sur sa colline avec une vue imprenable sur la baie de Tunis. Le lecteur y est invitÃ© Ã dÃ©guster des fruits de mer frais Ã Dar Zarrouk ou Ã savourer un bambalouni chaud au CafÃ© des Nattes. La soirÃ©e se prolonge naturellement Ã Gammarth, haut lieu de la vie nocturne tunisienne, entre street-food cosmopolite Ã lâ€™Utopia et soirÃ©es Ã©lectro aux accents balÃ©ariques au bar de plage YÃ¼ka.

Loin des clichÃ©s balnÃ©aires, National Geographic met en avant la Kroumirie, rÃ©gion montagneuse du nord-ouest, comme une Â« alternative rafraÃ®chissante aux paysages arides du Sahara Â». ForÃªts de pins et de chÃªnes dignes dâ€™un dÃ©cor tolkienien, cascades, randonnÃ©es (notamment le circuit de lâ€™Oued Ezzen, 10 km), VTT, cueillette de champignons en automne et pÃªche traditionnelle avec les Ã©cogardes locaux y sont vivement recommandÃ©s.

La plongÃ©e sous-marine occupe Ã©galement une place de choix : rÃ©cifs de corail rouge Ã Tabarka (avec le spectaculaire Tunnel Reef), Ã©paves de la Seconde Guerre mondiale Ã Hammamet, ou spots plus accessibles Ã El Haouaria.

Le magazine accorde une large place Ã la gastronomie et aux expÃ©riences immersives : cours de cuisine chez lâ€™habitant avec la plateforme Saharan Sky, tables dâ€™hÃ´tes Ã©phÃ©mÃ¨res dressÃ©es en forÃªt ou sur des belvÃ©dÃ¨res cÃ´tiers, et dÃ©gustations dans des domaines viticoles dâ€™exception. Deux adresses sont particuliÃ¨rement mises en lumiÃ¨re : Ceptunes, dirigÃ© par lâ€™Å“nologue franÃ§ais Ludovic Pochard, et le Domaine Neferis de Samia Benali, seule femme vigneronne de Tunisie, dont les coteaux produisaient dÃ©jÃ du vin Ã lâ€™Ã©poque romaine.

En choisissant ce format Â« week-end Â», National Geographic, rÃ©fÃ©rence mondiale en matiÃ¨re de voyages, de science, de nature et de culture, met en lumiÃ¨re la diversitÃ© et la richesse du nord tunisien. Au moment oÃ¹ la Tunisie cherche Ã diversifier son offre touristique au-delÃ du balnÃ©aire traditionnel, ce reportage tombe Ã point nommÃ©. Il invite les voyageurs en quÃªte dâ€™authenticitÃ©, dâ€™histoire et dâ€™aventures de plein air Ã dÃ©couvrir une Tunisie contrastÃ©e, oÃ¹ villes historiques, forÃªts verdoyantes, vignobles et mers turquoise se conjuguent pour offrir une escapade Ã la fois culturelle, sportive et sensorielle.