Du 25 au 27 novembre 2026, se tiendra à Yasmine Hammamet la conférence internationale “Créativité, Numérique et Humanités”, une rencontre interdisciplinaire réunissant chercheurs, doctorants, artistes et professionnels des industries culturelles et créatives. Portée par l’association AMAVI dans le cadre du programme TACIR, cette première édition, placée sous le thème “Approches interdisciplinaires”, se veut un espace de dialogue entre recherche académique, pratiques artistiques et innovation technologique.

Elle est organisée en partenariat avec l’Université de la Manouba, l’ISAMM, la Revue IBLA, l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), ainsi que Microcred, l’association Nachaz Dissonances et le centre MEDINA-Mediterranea.

Pensée comme une invitation à réfléchir aux liens entre créativité, numérique et humanités, la conférence interroge les mutations profondes des écosystèmes culturels, artistiques et créatifs à l’ère des transformations numériques. Les pratiques de création, de production, de diffusion et d’accès au savoir connaissent aujourd’hui des évolutions rapides, souvent disruptives, sous l’effet de l’accélération des innovations telles que l’intelligence artificielle, les technologies immersives et les plateformes numériques.

Ces transformations redéfinissent en profondeur les relations aux œuvres, aux récits, aux identités et aux patrimoines, tout en modifiant les modes d’attention, de mémoire et de transmission. Dans ce contexte, l’argumentaire de la conférence souligne la nécessité de développer des approches multi-, inter- et transdisciplinaires, capables d’articuler recherche, création, innovation numérique et inclusion sociale.

Les échanges s’organiseront autour de plusieurs grands axes : la durabilité des modèles de développement culturel à l’ère de la “plateformisation” des pratiques culturelles et de la diversification des usages, la résilience des écosystèmes créatifs face aux vulnérabilités structurelles et aux crises globales ainsi que la capacité des technologies numériques à atténuer ou, au contraire, à accentuer les inégalités culturelles et sociales. Seront également examinées les conditions d’un accès équitable à la création, aux outils numériques et aux technologies immersives, ainsi que les enjeux de gouvernance, de régulation et de protection des droits fondamentaux dans les espaces créatifs numériques.