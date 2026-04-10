La Fiorentina s’est inclinée (3-0) face à Crystal Palace, jeudi soir à Londres, lors du quart de finale aller de la Ligue Conférence. Battue à Selhurst Park, l’équipe italienne se retrouve en difficulté avant le match retour.

Le club anglais a construit sa victoire en première période. Jean-Philippe Mateta a ouvert le score sur penalty à la 24e minute, avant que Tyrick Mitchell ne double la mise à la 31e minute. Ismaïla Sarr a ensuite scellé le résultat en fin de rencontre (90e).

Une première période décisive

Dès les premières minutes, la Fiorentina a montré des signes de fragilité. En difficulté et peu dangereuse offensivement, elle a rapidement été mise sous pression.

Le premier but encaissé a déstabilisé les joueurs italiens, qui ont ensuite relâché leur concentration. Crystal Palace en a profité pour creuser l’écart avant la pause.

Une réaction insuffisante après la pause

En seconde période, la Fiorentina a tenté de réagir avec un jeu plus entreprenant. Giovanni Fabbian s’est notamment illustré en trouvant la barre transversale.

Malgré cette amélioration, la formation italienne n’a jamais semblé en mesure de renverser la dynamique du match. Le troisième but encaissé en fin de rencontre a confirmé la domination anglaise.

Un retour sous pression à Florence

Avec cette défaite, la Fiorentina compromet sérieusement ses chances de qualification pour les demi-finales. Elle devra renverser la situation lors du match retour, prévu jeudi prochain au Stadio Artemio Franchi.

L’équipe dirigée par Paolo Vanoli devra réaliser un exploit pour inverser le score et poursuivre son parcours européen.