Les quarts de finale aller de la Ligue Europa, disputés les 8 et 9 avril, ont livré leurs premiers enseignements. Plusieurs équipes ont pris une option avant les matches retour, programmés le 16 avril.

À Bologne, Aston Villa s’est imposé sur le terrain du club italien (3-1). Une victoire à l’extérieur qui place les Anglais en position favorable avant la seconde manche.

Fribourg frappe fort, Porto tenu en échec

La performance la plus nette est signée Fribourg. Le club allemand a dominé le Celta Vigo (3-0), prenant une avance importante dans la course à la qualification.

À Porto, la confrontation avec Nottingham Forest s’est soldée par un match nul (1-1). Un résultat qui laisse le suspense entier avant le déplacement en Angleterre.

Équilibre entre Braga et le Betis

Le duel entre Sporting Braga et le Betis Séville n’a pas permis de départager les deux équipes (1-1), mercredi. Les deux formations restent à égalité avant le match retour.

Demi-finales en ligne de mire

Les affiches potentielles des demi-finales sont déjà connues, en fonction des résultats des matches retour.

Le vainqueur de Braga – Betis affrontera celui du duel entre Fribourg et le Celta Vigo.

Dans l’autre partie du tableau, le qualifié entre Porto et Nottingham Forest sera opposé au vainqueur de Bologne – Aston Villa.

Les matches aller des demi-finales sont prévus le 30 avril, avec des retours programmés le 7 mai. La finale de la compétition se tiendra le 20 mai à Istanbul.