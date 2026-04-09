La Fédération tunisienne de football a communiqué les désignations arbitrales pour la 25e journée de la Ligue 1, prévue du 10 au 23 avril, avec tous les matches programmés à partir de 15h00.
Vendredi 10 avril
AS Gabès – US Ben Guerdane (huis-clos) : Amir Loucif (VAR : Mohamed Ali Karouia)
JS Kairouan – JS Omrane : Fraj Abdellaoui (VAR : Amine Fguir)
Samedi 11 avril
US Monastir – Club Africain : Hosni Naili (VAR : Mejdi Bellagha)
Stade Tunisien – CA Bizertin : Hamza Jaied (VAR : Montassar Belarbi)
Olympique Béja – Etoile du Sahel : Khaled Gouider (VAR : Oussama Ben Isshak)
Dimanche 12 avril
AS Soliman – CS Sfaxien : Houssem Boularès (VAR : Haythem Trabelsi)
Lundi 13 avril
ES Métlaoui – AS Marsa : Sadok Selmi (VAR : Khalil Jarii)
Jeudi 23 avril
Espérance ST – ES Zarzis : arbitres à désigner ultérieurement
Ces désignations permettent de clarifier l’organisation des rencontres à venir et d’assurer la transparence du contrôle arbitrale pour la suite du championnat.