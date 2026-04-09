Gianni Infantino, président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), a entamé jeudi une visite officielle en Algérie, accompagné d’une délégation de l’organisation, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

Inaugurations et projets en faveur du football

Au programme de cette visite, Gianni Infantino inaugurera le centre technique régional de “Lalla Setti” à Tlemcen, dans le cadre du programme FIFA Forward. Il procédera également à l’ouverture d’un mini-terrain FIFA Arena au CEM Ahmed Inal et au lancement du programme “Football for Schools de la FIFA”.

Renforcement de la coopération FIFA-FAF

La visite s’inscrit dans le cadre de la coopération renforcée entre la FIFA et la FAF, visant le développement des infrastructures footballistiques et la promotion du football à la base en Algérie.