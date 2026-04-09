Les quarts de finale de la Ligue Europa ont débuté mercredi avec le match nul entre le Sporting Braga et le Betis Séville (1-1). Les autres rencontres aller sont programmées jeudi soir, tandis que les matches retour auront lieu le 16 avril.

Braga et le Betis dos à dos

Lors de la première affiche disputée mercredi, le Sporting Braga et le Betis Séville se sont quittés sur un score de parité (1-1). Ce résultat laisse le suspense entier avant le match retour, qui déterminera le premier qualifié pour les demi-finales.

Trois rencontres au programme jeudi

Les autres quarts de finale aller se joueront jeudi à 21h00. Fribourg accueillera le Celta Vigo, Porto affrontera Nottingham Forest, tandis que Bologne sera opposé à Aston Villa.

Ces trois confrontations compléteront le tableau des matches aller, avant les retours programmés une semaine plus tard.

Vers des demi-finales ouvertes

Les affiches des demi-finales sont déjà connues, en fonction des résultats des quarts. Le vainqueur de Braga – Betis affrontera celui du duel entre Fribourg et le Celta Vigo.

Dans l’autre partie du tableau, le qualifié entre Porto et Nottingham Forest sera opposé au vainqueur de la confrontation entre Bologne et Aston Villa.

Finale prévue à Istanbul

La finale de la compétition se déroulera le 20 mai à Istanbul.