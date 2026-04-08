Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a annoncé, mercredi 8 avril, la fin de son mandat à la tête de l’équipe nationale libyenne de football. Cette décision intervient quelques jours après la trêve internationale du mois de mars.

Dans un message publié sur son compte officiel X, l’ancien entraîneur des « Lions de la Teranga » a confirmé que ce rassemblement de mars marquait sa dernière mission avec la Libye. « Ce mois de mars a été très spécial pour moi, car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l’équipe nationale de Libye. Cette aventure a été d’une grande richesse professionnelle et personnelle et je ne pouvais pas partir sans vous dire un mot », a-t-il déclaré.

Un message d’adieu au staff et aux supporters

Aliou Cissé a tenu à saluer le travail accompli avec son groupe. « Au staff et aux joueurs, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, je suis fier du travail que nous avons réalisé ensemble, et des résultats obtenus », a-t-il ajouté.

Il a également adressé un message aux supporters libyens : « Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé, votre ferveur et votre soutien. Je ne vous oublierai pas. »

Un bilan marqué par des résultats insuffisants

Nommé en mars 2025, Cissé aura dirigé la sélection libyenne pendant un peu plus d’un an. Son passage s’achève dans un contexte de résultats jugés insuffisants.

Lors de ses deux derniers matches amicaux, la Libye n’a pas réussi à s’imposer, concédant un match nul face au Niger (0-0) puis un autre contre le Liberia (2-2).

Des objectifs non atteints

Le départ de l’ancien vainqueur de la CAN-2021 intervient après plusieurs échecs majeurs. La Libye n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, ni pour la Coupe arabe 2025, ni pour la Coupe du monde 2026.

Ces résultats ont pesé dans la fin de son aventure à la tête de la sélection.