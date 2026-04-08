La sélection tunisienne de taekwondo juniors (filles et garçons) s’envole ce mercredi pour Tachkent (Ouzbékistan) pour prendre part aux Championnats du monde 2026 prévus du 12 au 17 avril courant.

La Fédération tunisienne de taekwondo a indiqué que la délégation, dirigée par l’entraîneur Aymen Ouertani, est composée de 13 athlètes. Il s’agit de : Yassine Nefzi (-48 kg), Malek Mokrani (-51 kg), Adem Hasnaoui (-59 kg), Adem Djobbi (-63 kg), Abderrahmène Boudhina (-68 kg), Abrar Joubali (-44 kg), Sarra Selmi (-46 kg), Yasmine Dhaouadi (-52 kg), Yasmine Houami (-55 kg), Ghofrane Hattab (-59 kg), Istabraq Miraoui (-63 kg), Sirine Ben Salem (-68 kg) et Ilef Alaya (+68 kg).