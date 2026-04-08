FC Barcelone affronte Atlético de Madrid ce mercredi 8 avril, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA. Le coup d’envoi sera donné à 21h (heure française) au Spotify Camp Nou.

Les Blaugranas ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale après avoir terminé à la 5e place de la phase de groupes. Opposés à Newcastle United, ils ont été accrochés à l’aller (1-1) avant de s’imposer largement au retour (7-2). En championnat, les Catalans dominent la Liga avec une avance de sept points sur leur dauphin.

Le week-end dernier, les coéquipiers de Lamine Yamal se sont imposés sur la pelouse de leur adversaire du soir (2-1). Toutefois, Atlético de Madrid garde un avantage psychologique après avoir éliminé Barcelone en demi-finales de la Coupe du Roi (4-0, 3-0).

De leur côté, les hommes de Diego Simeone ont connu un parcours plus compliqué en Ligue des champions. Après une 14e place en phase régulière, ils ont successivement éliminé Club Bruges puis Tottenham Hotspur pour atteindre les quarts de finale. En Liga, les partenaires de Antoine Griezmann occupent actuellement la 4e place, à un point du podium.

Diffusion TV :

La rencontre sera diffusée en direct ce mercredi 8 avril à 21h sur Canal+ Foot.