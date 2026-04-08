Arsenal s’est imposé dans le temps additionnel 1 à 0 sur la pelouse du Sporting Portugal en quart de finale aller de la Ligue des champions d’Europe de football, mardi à Lisbonne, prenant une option sur la qualification.

Les “Gunners”, leaders de Premier League mais défaits récemment en Coupe de la Ligue et Coupe d’Angleterre, ont souffert mais un but de Kai Havertz dans les arrêts de jeu (90e+1) les a délivrés.

Le match retour aura lieu le 15 avril à Londres et le vainqueur affrontera dans le dernier carré le FC Barcelone ou l’Atlético Madrid.