Le club égyptien d’Al-Masry a annoncé, mardi 7 avril, la séparation avec son entraîneur tunisien Nabil Kouki. La décision intervient après une lourde défaite face au Zamalek (4-1), concédée samedi dernier en championnat de première division.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le club a remercié le technicien tunisien ainsi que son staff. « Le club tient à remercier l’entraîneur Kouki ainsi que les autres membres du staff technique pour leurs efforts avec l’équipe, et leur souhaite bonne chance pour la suite », précise le texte.

Une défaite décisive

La défaite contre le Zamalek semble avoir accéléré la décision de la direction d’Al-Masry. Ce revers, survenu en championnat, intervient dans un contexte sportif déjà fragile pour le club.

Aucune autre précision n’a été donnée concernant les modalités de ce départ ni sur l’identité d’un éventuel successeur [à vérifier].

Un passage entamé en juillet

Nabil Kouki avait été nommé à la tête d’Al-Masry en juillet dernier. Il avait alors succédé à l’entraîneur intérimaire Mimi Abdel-Razek.

Son passage sur le banc du club égyptien aura donc duré moins d’une saison. Cette période a été marquée par des résultats contrastés, aussi bien sur le plan national que continental.

Situation en championnat et parcours africain

Au moment de son départ, Al-Masry occupe la 5e place du classement avec 32 points. Le club accuse un retard de 14 points sur le leader, le Zamalek.

Sur la scène continentale, Al-Masry a été éliminé en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. L’équipe a été sortie par le CR Belouizdad algérien.