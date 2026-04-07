L’attaquant serbe de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic, s’est blessé au mollet gauche, a annoncé le club mardi 7 avril. Cette nouvelle blessure intervient peu après son retour à la compétition, après une longue absence liée à un problème aux adducteurs.

Selon le communiqué de la Juventus, le joueur a ressenti une douleur « au cours de son échauffement durant la seconde période du match contre le Genoa ». Des examens médicaux ont ensuite confirmé « une lésion de faible niveau du muscle soléaire ». Le club n’a pas précisé la durée de son indisponibilité.

Une absence estimée à trois semaines

D’après la presse italienne, Vlahovic pourrait être éloigné des terrains pendant environ trois semaines. Cette estimation reste à confirmer, en l’absence de communication officielle sur la durée de sa convalescence.

L’attaquant, considéré comme le joueur le mieux rémunéré de Serie A, arrive en fin de contrat avec les Bianconeri à l’issue de la saison. Cette nouvelle indisponibilité intervient dans un contexte déjà marqué par une saison hachée.

Une saison déjà perturbée

Depuis le début de l’exercice 2025-2026, Vlahovic a été freiné par une blessure aux adducteurs. Celle-ci l’a tenu éloigné des terrains entre début décembre et mi-mars. Il avait effectué son retour le 21 mars, en entrant en jeu lors du match nul face à Sassuolo (1-1), pour les onze dernières minutes.

Sur le plan statistique, son bilan reste limité. En 14 matches de championnat disputés, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

La Juventus toujours en course pour la Ligue des champions

Malgré cette incertitude autour de son attaquant, la Juventus reste engagée dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Le club turinois s’est imposé face au Genoa (2-0) lundi.

Au classement, la Juventus occupe la 5e place avec 57 points. Elle se situe à 15 points du leader, l’Inter, et à une unité de Côme, actuel 4e et dernier qualifié pour la Ligue des champions. L’objectif reste inchangé pour la « Vieille Dame », qui vise une place dans le top 4 en fin de saison.