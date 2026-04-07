Sporting Portugal accueille Arsenal ce mardi 7 avril, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA. La rencontre se disputera à l’Estadio José Alvalade, à Lisbonne, avec un coup d’envoi fixé à 21h00.

Malgré une première place lors de la phase de ligue, les Gunners abordent ce rendez-vous dans une dynamique moins rassurante. Le club londonien reste sur deux défaites consécutives : une en finale de la League Cup face à Manchester City (2-0), puis une élimination en quart de finale de la FA Cup contre Southampton (2-1).

Toutefois, Arsenal conserve le statut de favori. Invaincu sur la scène européenne cette saison et solide leader de la Premier League, le club anglais possède les arguments pour rebondir.

En face, le Sporting Portugal fait figure de révélation dans cette édition. Classés 7es à l’issue de la phase de ligue, les Lisboètes ont directement accédé aux huitièmes de finale, où ils ont largement dominé Bodø/Glimt (0-3, 5-0 a.p.).

Les Portugais pourront s’appuyer sur leur excellente dynamique à domicile : ils ont remporté tous leurs matchs de Ligue des champions cette saison dans leur antre du José Alvalade.

Diffusion TV :

Le match sera diffusé en direct ce mardi 7 avril à 21h00 sur Canal+ Sport.