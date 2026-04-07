Le Real Madrid accueille le Bayern Munich ce mardi 7 avril 2026, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions de l’UEFA. Une affiche prestigieuse qui s’annonce comme un véritable classique du football européen.

Malgré une récente défaite en Liga face à Majorque (2-1), les Madrilènes comptent profiter de l’avantage du Santiago Bernabéu pour prendre une option sur la qualification. L’entraîneur Álvaro Arbeloa devra toutefois gérer plusieurs absences importantes, notamment celles de Thibaut Courtois et possiblement Aurélien Tchouaméni. En attaque, Kylian Mbappé reste l’arme principale des Merengue.

En face, le Bayern arrive avec une dynamique positive. Les hommes de Vincent Kompany retrouvent des éléments clés comme Jamal Musiala et Alphonso Davies, de retour de blessure. L’incertitude plane toutefois autour de Harry Kane, touché à la cheville.

Ce duel entre l’expérience madrilène et l’ambition bavaroise promet un spectacle de haut niveau.

📺 Diffusion : le match sera à suivre ce mardi à 21h sur Canal+ Foot.