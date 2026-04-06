La 30ème édition du Salon annuel des arts de Sfax ayant pour thème « Mémoire et traversée » se tiendra du 10 au 25 avril 2026 au musée Dar Jellouli au cœur de la Médina.

Les festivités démarrent le vendredi 10 avril par un hommage à l’invité d’honneur de cette édition, l’artiste-plasticien Baker Ben Fredj qui sera organisé l’après-midi, suivi d’une prestation musicale de l’artiste Aref Medhioub et d’une cérémonie marquant l’inauguration du Salon.

Les visiteurs du Salon et les amateurs d’arts plastiques sont attendus à la salle de conférence de la municipalité de Sfax le vendredi 17 avril pour une rencontre intellectuelle sur le thème « La pratique artistique dans les lieux de mémoire : les enjeux et les défis de l’exposition ».

Le rideau tombera le 25 avril 2026 au Musée Dar Jellouli, où les festivités de clôture débuteront à 15h30 par une performance de l’artiste plasticien Bachir Karchène, suivie d’une allocution du jury des œuvres d’art et de l’annonce des lauréats du concours des meilleurs œuvres d’art.

Le programme comporte également une allocution du jury du meilleur essai critique et la remise du Prix au lauréat ou à la lauréate, avant un hommage à tous les artistes-plasticiens ayant participé à cette édition.