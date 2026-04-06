L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a réitéré son engagement à accompagner les promoteurs, en particulier dans les secteurs à fort potentiel et à dimension environnementale, via des mécanismes d’appui offerts par le réseau national des pépinières d’entreprises.

Prenant part à un séminaire organisé, samedi, sous le thème «Cap sur le financement » tenu dans le cadre du programme She Green’UP 2.0, au profit de 50 porteuses de projets, par l’Association Tunisienne Femmes Ingénieures, l’APII a également mis en exergue le rôle stratégique des projets verts en tant que moteurs de la transition vers une économie plus durable.

L’agence a précisé, dans un communiqué, que les échanges ont, par ailleurs, permis de mettre en lumière les spécificités des projets à vocation environnementale, qui requièrent des études de faisabilité approfondies ainsi que des solutions de financement adaptées et innovantes, dans un contexte marqué par l’évolution vers des modèles de production durables.

L’APII a également souligné l’importance de ces initiatives dans la dynamisation du développement régional, en s’appuyant sur les incitations et avantages accordés par l’État pour encourager l’investissement, notamment dans les secteurs innovants et respectueux de l’environnement.

Le séminaire, tenu en présence des porteuses de projets, d’acteurs économiques, de représentants des structures publiques et privées ainsi que d’institutions financières, a permis de présenter les dispositifs de financement disponibles, de favoriser le partage d’expériences et d’identifier les principales contraintes rencontrées par les entrepreneurs, contribuant ainsi à renforcer les perspectives de création d’entreprises innovantes et pérennes.